Берлин, 8 ноября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Избранный глава Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала стоящие перед Европейским союзом вызовы. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 8 ноября, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.

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По словам фон дер Ляйен, перед ЕС стоят очень серьезные вызовы, и многие из них хорошо известны — это, конечно же, Brexit, подъем популистских политических сил в странах ЕС, торговая война между Китаем и США. Все это оказывает влияние на экономику и политику ЕС.

Также фонд дер Ляйен напомнила слова технического главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, которого она скоро сменит. Юнкер сказал, что к концу XXI столетия жители ЕС будут составлять лишь 5% мирового населения, и ни одна страна ЕС не будет представлять одного процента населения Земли.

«Но я более чем убеждена, что из этих предположительных, а в некоторых случаях, да, иногда реальных слабостей ЕС может вырасти новая сила», — сказала избранный глава ЕК.

Политик отметила, что после Холодной войны очень многие верили, что победный «марш либеральной демократии» уже ничто не остановит.

Но реальность оказалась другой. Самодовольство Запада было наивно, а «конец истории» не случился.

«Я думаю при этом о России. Кремль отодвигает установленные границы в Европе насилием, пытается использовать любой вакуум, который оставляют США», — сказала фон дер Ляйен.

Также она заявила, что думает в этой связи о Китае, который так и не приблизился к западной модели.