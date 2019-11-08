Бразилиа, 8 ноября, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Бразильский суд распорядился освободить экс-президента Бразилии Лулу да Сильву из тюрьмы, 8 ноября передает агентство Reuters.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

Согласно судебному документу, решение принято после отклонения апелляции на постановление Верховного суда об окончании обязательного тюремного заключения Сильвы.

Бывший президент Бразилии Лула да Сильва был обвинен в коррупционных преступлениях и отмывании денег.

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