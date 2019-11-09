Додома, 9 ноября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. После того, как оппозиционная партия Танзании «ЧАДЕМА"(с суахили СHADEMA — «Партия демократии и развития») объявила об отказе участвовать в выборах в местные органы власти министр администрации президента Танзании по вопросам регионального и местного самоуправления СелеманДжафо заявил, что удивлён данным решением оппозиционеров, отстраненных от выборов и отказавшихся подавать на апелляцию, поскольку это полностью лишает их возможности быть избранными в местные представительства.

Roman Boed Танзания

Председатель партии «ЧАДЕМА» Фриман Мбове объявил о решении не участвовать в местных выборах в городе Додоме после проведения чрезвычайного заседания генерального комитета партии.

В своём заявлении Мбове сообщил, что участие в выборах, проведение которых запланировано на 24 ноября 2019 года, равносильно принятию «бессмыслицы».

По словам Джафо, данное решение было удивительным, ведь любой человек может подать на апелляцию, даже если ему было отказано в участии.