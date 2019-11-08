Николаев, Украина, 8 ноября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Конфликт между компанией «Укрзализныця» и частным оператором «Сисайд Терминал» парализовал работу Николаевского порта, сообщило 8 ноября информационное агентство УНИАН.

Portnikolaev.com Николаевский морской торговый порт

Компания «Сисайд Терминал», которая занимается подачей и уборкой вагонов, используемых при разгрузке судна, пожаловалась на незаконные действия компании «Укрзализныця».

В опубликованном пресс-релизе сказано, что «Укрзализныця» заблокировала технические осмотры локомотивов, а также запретила локомотивам компании выходить на пути общего пользования. Таким образом, была искусственно создана ситуация, когда перевозчик не может обеспечивать работу порта.

«В результате действий АО «Укрзализныця» в транспортном парке компании «Сисайд Терминал» из девяти локомотивов всего два могут выезжать на пути общего пользования. Однако и они ограничены действиями АО «Укрзализныця» в передвижении к территории порта, доступ к которой возможен только через железнодорожные пути общего пользования», — сказано в документе.

В компании прогнозируют наступление транспортного коллапса в порту в течение ближайших суток, поскольку ежедневно в нём разгружается около 500 вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги практически уничтожены из-за действий «коррупционеров и бестолковых менеджеров». По его оценке, инфраструктура изношена более чем на 90%.

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