Олонец, Карелия, 8 ноября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. «Пристрелил бы» — такая фраза вырвалась у главы администрации Олонецкого района (Карелия) Сергея Прокопьева во время обсуждения местных инфраструктурных проблем, сообщает «Черника».

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Когда участники совета Олонецкого городского поселения обозначили проблемы, которые не решаются местными властями, в частности, касающиеся неработающей общественной бани, нарушенного дренажа в Олонце, Прокопьев заявил:

«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся».

Потом он пояснил, что это была шутка, но она далеко не всем показалась смешной.

Инцидент произошёл 24 октября 2019 г. на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения. Один из депутатов направил жалобу на поведение Прокопьева лично губернатору Карелии Артуру Парфенчикову.