Киев, 8 ноября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования получили достаточно радиолокационных станций, заявил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники Минобороны Украины полковник Владислав Шостак, сообщил 8 ноября специализированный ресурс «АрмияInform».

VoidWanderer Радиолокационная станция П-18 «Малахит»

Речь идёт о мобильных трёхкоординатных радиолокационных станциях 35Д6 и семействе 3D-радиолокаторов 80К6, а также наземных радиолокационных станциях дальнего обнаружения П-18 «Малахит».

Станция «Малахит» способна обнаруживать до 256 целей на расстоянии до 400 км, движущихся со скоростью до 1 тыс. м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ приняли на вооружение систему залпового огня «Верба», боевая часть которой состоит из 40 реактивных снарядов калибра 120 мм.

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