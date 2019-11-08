Варшава, 8 ноября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. «Полезным идиотом Кремля» заклеймил французского президента Эммануэля Макрона журналист Wpost Якуб Мельник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя заявление французского лидера о «смерти мозга НАТО», автор статьи заявил, что Макрон так говорит, поскольку на Францию никто нападать не собирается. Поэтому, мол, Макрон и предлагает остальным членам альянса не рассчитывать на Соединённые Штаты.

В ином положении, по мнению Мельника, прибалтийские страны, Румыния и Польша, на которых могут напасть. Кто — он не сказал. И если бы не США, то и защитить их было бы некому.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрона который день критикуют за его слова о «смерти мозга НАТО». В частности, в Литве сказали, что если бы не НАТО, то никакой надежды защититься от «внешней угрозы» не осталось бы.

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