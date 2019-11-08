Лондон, 8 ноября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Ровно половина граждан Великобритании ожидает распада страны за предстоящие десять лет, 8 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно опросу Ipsos Mori, проведенному в конце октября, 50% британских граждан уверены, что Соединенного Королевства не будет через 10 лет. В 2014 году так считали 43% опрошенных.

При этом только 29% респондентов заявили, что Великобритания будет существовать в её нынешнем виде через десятилетие. В 2014 году в этом были уверены 45% граждан.

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