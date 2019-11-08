Ашхабад, 8 ноября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся в Риме переговоров между президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Италии Джузеппе Конте состоялась церемония подписания двусторонних документов, передает «Туркменистан сегодня».

Governo.it Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Представители правительств двух стран подписали:

Межправительственное соглашение о воздушном сообщении;

Меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения Туркмении и Италии по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинских наук;

Меморандум о взаимопонимании между минсельхозом Туркмении и министерством окружающей среды и охраны земель и моря Италии по сотрудничеству в сфере оценки рисков, адаптации и снижения влияния изменения климата;

Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования Туркмении и Италии по сотрудничеству в области образования.

Также отмечается, что ряд двусторонних документов о сотрудничестве в различных сферах подписан по результатам туркмено-итальянского бизнес-форума, проходившего в эти дни в Милане.