Москва, 8 ноября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Сильный туман ожидается в Московском регионе до утра субботы, 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС России.

Цитата из м∕ф «Ёжик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

Согласно данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящую ночь и с сохранением до 8 часов утра местами из-за тумана видимость составит не более 200−700 метров.

В ведомстве предупредили о возможном затруднении движения транспорта и вероятности увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, призвав водителей быть внимательными на дорогах.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выхода на улицу в ближайшие часы.