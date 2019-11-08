Додома, 8 ноября, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Управление лекарственных средств и медицинского оборудования Танзании (TMDA) начало обеспечивать техническими системами страны САДК (Сообщество развития Юга Африки) для развития сотрудничества в сферах фармацевтической промышленности, производстве оборудования и реагентов.

Jorge Cancela Танзания

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в декабре 2018 года данное Управление заняло третье место среди африканских стран в рейтинге ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) по качеству системы контроля лекарственных средств.

Менеджер по вопросам связи и просвещения общественности Управления Гаудензия Симванза сообщила, что система контроля медикаментов Танзании является одной из лучших в Африке. По ее словам, Управление будет оказывать помощь и другим странам в этом направлении, для того чтобы они смогли достичь такого же уровня развития системы, как и Танзания.