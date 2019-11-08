Берлин, 8 ноября, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Власти США гордятся тем, что предоставили Украине оружие для борьбы с «российской агрессией», заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в Берлине в Фонде Кербера, сообщило 8 ноября информационное агентство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

"Президент Трамп (Президент США Дональд Трамп — ИА REGNUM) не раз и не два, а трижды предоставил украинцам средства, которыми они могут защитить себя от «российской агрессии» в Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — рассказал он.

Помпео напомнил, что в 2015 — 2016 годах шла дискуссия по поводу предоставления оружия Украине. В то время власти Германии выступали против данного решения, считая его «ложной идеей», с ними была согласна администрация предшественника Трампа Барака Обамы.

Чиновник также назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет», и рассказал, что США ставят перед собой задачу сделать Украину способной самостоятельно двигаться в сторону Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео раскритиковал Россию, упрекнув её в преследовании крымских татар, «украинцев, противостоящих «российской агрессии», и других «неугодных».