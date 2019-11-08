Женева, Швейцария, 8 ноября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. 8 ноября в Женеве прошло заседание Всемирного экономического форума, посвященное проблеме Стратегического диалога по Западным Балканам.

U.S. Embassy Bern Всемирный экономический форум

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в работе форума приняли участие премьер-министры и министры иностранных дел Албании, Сербии, Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Франции, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Черногории, Словакии, Словении и Турции, а также представители Европейской комиссии и других европейских организаций.

Целью встречи было укрепление экономического сотрудничества между странами-участницами в рамках процесса европейской интеграции. Эксперты Всемирного экономического форума предложили странам-участницам свой опыт и поддержку в сфере развития инноваций, инвестиций в человеческий капитал и повышения конкурентоспособности предприятий на мировом рынке.