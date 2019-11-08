Лондон, 8 ноября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть установились вблизи стартовых значений сессии после падения в середине торгов, 8 ноября передает агентство Reuters.

ArtseBie Нефть

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent выросли в цене на семь центов (0,11%), до $62,36 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» опустился до $60,70 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI подорожали на четыре цента (0,07%), до $57,19 за баррель. Минимумом сессии для марки стали $55,77 за баррель.

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