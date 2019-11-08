Чебоксары, 8 ноября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Чувашия продолжает дорабатывать проект индивидуальной программы социально-экономического развития. Сегодня, 8 ноября, в Москве состоялось обсуждение проекта на рабочей встрече главы Минпромторга России Дениса Мантурова, который является куратором республики, и главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Cap.ru Совещание в Москве

Республиканские власти отмечают, что проект программы ускоренного развития «дорабатывается с учетом замечаний и предложений, поступающих от ФОИВов» — надо полагать, что под аббревиатурой имеются в виду федеральные органы исполнительной власти. В Чувашии заявляют, что в программе речь идёт «о дальнейшем повышении» инвестиционной привлекательности, развитии сельского хозяйства и промышленности.

В числе предлагаемых проектов — корпоративные программы повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, создание инжинирингового центра по разработке и изготовлению спецоснастки и нестандартного оборудования для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр экономики Павел Иванов

«На базе неиспользуемых промышленных площадок могут быть созданы частные индустриальные парки, также рассматривается возможность создания в Новочебоксарске территории опережающего социально-экономического развития. В настоящий момент планируется разработать план создания в Чувашии испытательного центра электротехнического оборудования для применения в атомной энергетике», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду федеральных министров курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл. Отмечалось, что данные регионы заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам жителей, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал. Для каждого региона должна быть подготовлена индивидуальная программа развития.

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