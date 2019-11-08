Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Фондовый рынок США проводит последние торги недели в большой неопределенности — индексы двигаются в разном направлении, хотя и без сильных взлетов и падений, 8 ноября передает агентство Reuters.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа

К середине торговой сессии на Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones переместился в «красную зону», индекс S&P завис вблизи «нулевой» отметки, «высокотехнологичный» Nasdaq вышел в небольшой плюс.

В настоящий момент Индекс Dow Jones снизился на 58,08 пункта (0,21%), до 27 616,72 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,29 пункта (0,01%), до 3085,47 пункта, индекс Nasdaq вырос на 18,77 пункта (0,22%), до 8453,28 пункта.

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