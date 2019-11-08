Москва, 8 ноября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации допускает, что из законопроекта о либерализации ОСАГО могут быть исключены нормы, которые предусматривают повышение лимитов выплат за вред жизни и здоровью, а также отмену коэффициента территории. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

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Напомним, что в октябре Государственная дума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, так как депутаты посчитали, что увеличение лимита выплат за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего с 500 тыс. до 2 млн рублей, а также отмена территориальных коэффициентов приведет к росту тарифов. Однако в министерстве финансов заявили, что считают предложения, содержащиеся в законопроекте, сбалансированными.

Моисеев подчеркнул, что ключевая цель Минфина — это индивидуализация тарифов. Если же депутаты Госдумы не хотят сразу отменять территориальный коэффициент и повышать выплаты пострадавшим, то Минфин вполне может с этим согласится, главное, чтобы в законопроекте было закреплено право страховых компаний самостоятельно устанавливать тарифы, чтобы к каждому водителю был индивидуальный подход.

«Для нас ключевой вещью является индивидуализация тарифов. Если парламентарии скажут: «Друзья, давайте котлеты — отдельно, мухи — отдельно». Мы спорить по этому поводу не будем», — подчеркнул Моисеев.

Что касается повышения лимитов выплат до 2 млн рублей, то это будет рассмотрено в рамках отдельного законопроекта.

При этом Моисеев подчеркнул, что в Минфине по-прежнему уверены, что коэффициент территорий устарел и его следует отменить, а коэффициент мощности вообще никак не связан с аварийностью.