Владимир, 8 ноября, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области проект корректировки территориальной схемы обращения с отходами до 22 ноября будет проходить процедуру общественных обсуждений. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Jes Мусорный контейнер

Документ опубликован на официальном портале департамента природопользования и охраны окружающей среды. От жителей региона принимают вопросы и предложения, касающиеся новой схемы.

Заключение об учёте поступивших замечаний и предложений, принятых или отклонённых, должно появиться до 3 декабря. После завершения общественных обсуждений утвердить территориальную схему должны не позднее 30 декабря.