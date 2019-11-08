Демянск, Новгородская область, 8 ноября, 2019, 18:41 — ИА Регнум. По поручению главы МЧС Евгения Зиничева в Демянский район Новгородской области выедут специалисты управления Роспотребнадзора для оценки качества питьевой воды после подтопления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона по итогам рабочей поездки министра в Демянск, который серьёзно пострадал от дождевого паводка.

МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев осмотрел подтопленные территории и пообщался с жителями

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось сегодня, 8 ноября, в Демянске, глава МЧС распорядился «всегда иметь резерв материальных средств и оборудования на случай чрезвычайной ситуации», а помощь пострадавшим оказывать оперативно.

«Особое внимание обращаю на информирование населения о порядке действий в случае ухудшения обстановки, доставку питьевой воды, продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости в отрезанные паводком населенные пункты», — подчеркнул Евгений Зиничев.

Первый замгубернатора Новгородской области Сергей Сорокин заверил министра, что в регионе зарезервированы необходимые средства для оказания материальной помощи пострадавшему населению. По его словам, средства будут выделены после анализа и подсчета причинённого ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МЧС РФ Евгений Зиничев сегодня, 8 ноября, провел рабочий день в Демянском районе Новгородской области — одном из 11 районов области, пострадавшем от дождевого паводка. Вместе с первым заместителем губернатора Новгородской области Сергеем Сорокиным он осмотрел подтопленные территории, пообщался с жителями, а также провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.