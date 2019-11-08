Москва, 8 ноября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Не стоит ждать, что Европа и США поймут свои ошибки и признают их, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя рассуждения президента Франции Эммануэля Макрона о том, как РФ могла бы восстановить свой статус супердержавы.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Это не анализ, а набор стереотипов, который в Европе принят. В этой концепции не хватает того, что в 2013 году европейцы благословили государственный переворот [на Украине]. Ждать анализа последствий от европейских политиков — это гиблое дело. Никогда не дождёмся, — сказал Мухин. — Потому что люди, которые совершали эти ошибки, никогда не признают их. Ожидать, что нас поймут, простят и примут, не нужно. Европа и США воспринимают Россию только тогда, когда она сильная. В военном смысле слова».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Макрона, которое он высказал в интервью журналу The Economist, Россия может восстановить статус супердержавы либо с опорой на собственные силы, либо став своеобразным «вассалом Китая», либо через сбалансированное сотрудничество с европейскими странами.