Аддис-Абеба, 8 ноября, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) называют Эфиопию важным торговым партнером, поскольку две страны имеют прочные культурные и братские связи по обширному кругу вопросов. Министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Аль-Мансури провел переговоры с министров торговли и промышленности Эфиопии Фетворк Гебре-Эгзиабхер, где стороны рассмотрели пути поднятия двусторонних отношений на более высокий уровень. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

В ходе мероприятия эмиратский министр подчеркнул, что Эфиопия является важным торговым и инвестиционным партнером для ОАЭ в Восточной Африке. «В Эфиопии имеется большой и развивающийся внутренний рынок с населением около 100 миллионов человек, обладающий многообещающим экономическим потенциалом и огромными, разнообразными ресурсами, которые все еще остаются неиспользованными в ряде секторов», — отметил министр, подчеркнув важную роль, которую играет Аддис-Абеба как основные ворота для инвестиций ОАЭ в восточноафриканский рынок.

Оба министра рассмотрели пути ускорения внешней торговли в областях сельского хозяйства, животноводства и птицеводства, а также логистики, подчеркнув важность участия Эфиопии в ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае, с целью расширения перспектив двусторонних экономических связей со странами-участницами.

Эфиопский министр, в свою очередь, приветствовал давние и активно развивающиеся отношения между двумя странами и отметил решимость Эфиопии налаживать с ОАЭ партнерские отношения в различных областях.