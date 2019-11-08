В Верховной раде призвали Украину выйти из Минского процесса
Киев, 8 ноября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Фракция «Голос» в Верховной раде Украины уверена, что Украина должна отказаться от Минских соглашений. Соответствующее заявление было опубликовано 8 ноября на официальной странице партии в социальной сети Facebook.
В «Голосе» считают, что в данный момент Украина не может «вернуть» Донбасс на своих условиях, поэтому вооружённый конфликт должен быть заморожен до тех пор, пока Украина не займёт более выгодную позицию.
В то же время, выполнение Украиной Минских соглашений способствует снятию санкций с России, что по мнению депутатов Верховной рады является недопустимым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Голос» назвал замораживание конфликта в Донбассе «страшным и стыдным» решением, которое время от времени обсуждается украинскими политиками.
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