Кишинёв, 8 ноября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 8 ноября приехал в Кишинев. Об этом сообщил советник главы Молдавии по международным вопросам Эрнест Варданян.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ранее глава правительства Молдавии Майя Санду говорила о том, что хотела бы получить консультации бывшего президента Грузии в деле проведения реформ системы юстиции в стране.

Саакашвили выражал поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.