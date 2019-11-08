Демянск, Новгородская область, 8 ноября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Глава МЧС Евгений Зиничев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области поручил особое внимание обращать на информирование жителей о порядке действий в случае ухудшения обстановки и оперативнее реагировать на просьбы людей о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил работу личного состава в подтопленном районе Новгородской области

«Никого без внимания не оставлять, в приоритете — пожилые люди», — подчеркнул Евгений Зиничев.

Министр поручил оперативно осуществлять доставку питьевой воды, продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимостив отрезанные паводком населённые пункты.

Учитывая температурные аномалии, министр МЧС России поставил задачу по возможности более оперативно оказывать адресную помощь населению в откачке воды из домов и их дальнейшей просушке. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ситуация стабилизируется, вода пошла на спад. На сегодняшний день максимальный уровень воды в подтопленных районах — 30 см.

Как отметил на заседании комиссии первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин, в регионе подтопленными остаются 37 населенных пунктов в десяти районах. В них проживают 93 человека, в том числе 22 ребенка. Отсутствует проезд к 14 населённым пунктам. Из зоны ЧС эвакуированы 68 человек. Остаются отключенными от электроснабжения девять населённых пунктов в Шимском и Крестецком районах — это 105 жилых домов, социально значимых объектов в этом списке нет. Паводком разрушено 47 участков дорог, восстановлен проезд на восьми участках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации. Населённые пункты также подтоплены в Вологодской и Тверской областях.