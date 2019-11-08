Калуга, 8 ноября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. В 2020 году объем финансирования капитального строительства в Калужской области превысит 1 млрд 223 млн 200 тыс. рублей. Об этом 8 ноября шла речь в ходе видеосовещания членов регионального правительства с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко, принявшем участие в заседании проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На видеосовещании членов регионального правительства с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко

В Калужской области в числе целевых показателей нацпроекта — увеличение к 2024 году ежегодного объема жилищного строительства до одного миллиона 336 тысяч квадратных метров. В 2019 году этот показатель с учетом корректировки составит 760 тысяч квадратных метров, в 2020 — около миллиона квадратных метров. Из федерального и областного бюджетов 2019 года выделено свыше 603 млн рублей на возведение объектов на Правобережье Калуги и в общественном центре Обнинска.

Как отметили калужские участники видеоконференцсовещания с Виталием Мутко, с 2019 по 2024 год на территории 17 муниципальных образований региона также поэтапно планируется переселить свыше четырех тысяч человек из 220 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Предполагаемая стоимость этих мероприятий составит свыше 3,8 млрд рублей.