Курск, 8 ноября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Курске суд вынес приговор мужчине, который убил жену из охотничьего ружья. Об этом сообщила пресс-служба Промышленного районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Житель Курска летом 2019 года в лесопосадке на проспекте Ленинского комсомола застрелил свою жену из охотничьего ружья. К его приговору также добавилась вторая уголовная статья — до этого он в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, за что раньше привлекался к административной ответственности.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима, а также на 2,5 года запретил управлять транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.