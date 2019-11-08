Москва, 8 ноября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Большинство аптечных организаций не готовы к переходу на обязательную маркировку лекарств с 1 января 2020 года, поэтому для некоторых регионов следует ввести переходный период ещё на полгода. Об этом журналистам заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Schekinov Alexey Victorovich В аптеке

Депутаты фракции «Единая Россия» в ходе мониторинга выяснили, что к обязательной маркировке с 1 января 2020 года готовы далеко не все проверенные 2912 аптечные организации в 65 регионах. Так, по словам Боярского, регионы сегодня находятся в разной степени готовности к вводу обязательной маркировки.

«Москва, Санкт-Петербург, Казань, к примеру, могут уже с 1 января 2020 года полностью встроиться в систему обязательной маркировки лекарственных препаратов. При этом во многих субъектах ситуация складывается не так оптимистично, некоторые не готовы совсем, им нужно больше времени», — заявил Боярский.

Так, по его словам, особенно остро этот вопрос касается младшего персонала аптек, то есть тех, кто напрямую работает с гражданами. Так, в частности, в большинстве случаев такие работники не могут проконсультировать потребителей.

«Необходим переходный период, который обеспечит возможность включиться в систему обязательной маркировки для всех, кто не успел встроиться. Такой переходный период нам видится до 1 июля 2020 года, и соответствующий законопроект мы внесем вместе с группой коллег уже на следующей неделе», — отметил Боярский.