Глава МЧС о новгородском наводнении: «Не первый раз, пора делать выводы»
Демянск, Новгородская область, 8 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Глава МЧС Евгений Зиничев сегодня, 8 ноября, провёл рабочий день в Демянском районе Новгородской области, пострадавшем от дождевого паводка. Как сообщает пресс-служба МЧС России, вместе с первым заместителем губернатора Новгородской области Сергеем Сорокиным глава МЧС осмотрел подтопленные территории и пообщался с жителями, после чего провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Демянский район подтапливает не первый раз, поэтому пора детально проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы», — заявил министр.
По словам Евгения Зиничева, в районах, подверженных угрозе подтопления, необходимо провести работу по расчистке русел рек, укрепить береговую линию, подготовить дренажные системы к пропуску вод. Он поручил взять на особый контроль состояние гидротехнических сооружений и принять меры по недопущению их разрушения или перелива. При необходимости — установить временные инженерные сооружения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате циклона на территории Новгородской области произошло подтопление территорий 11 районов. Наиболее пострадали от дождевого паводка Крестецкий, Валдайский и Демянский районы. С 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.