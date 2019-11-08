Демянск, Новгородская область, 8 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Глава МЧС Евгений Зиничев сегодня, 8 ноября, провёл рабочий день в Демянском районе Новгородской области, пострадавшем от дождевого паводка. Как сообщает пресс-служба МЧС России, вместе с первым заместителем губернатора Новгородской области Сергеем Сорокиным глава МЧС осмотрел подтопленные территории и пообщался с жителями, после чего провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев оценил работу личного состава в подтопленном районе Новгородской области

«Демянский район подтапливает не первый раз, поэтому пора детально проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы», — заявил министр.

По словам Евгения Зиничева, в районах, подверженных угрозе подтопления, необходимо провести работу по расчистке русел рек, укрепить береговую линию, подготовить дренажные системы к пропуску вод. Он поручил взять на особый контроль состояние гидротехнических сооружений и принять меры по недопущению их разрушения или перелива. При необходимости — установить временные инженерные сооружения.

«Да, это стоит денег, но это значительно дешевле, чем каждый год вкладываться в ликвидацию последствий подтоплений». Евгений Зиничев, глава МЧС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате циклона на территории Новгородской области произошло подтопление территорий 11 районов. Наиболее пострадали от дождевого паводка Крестецкий, Валдайский и Демянский районы. С 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.