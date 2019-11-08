Санкт-Петербург, 8 ноября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Запрет выхода на лед водоёмов в Санкт-Петербурге, как ожидается, введут с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года. Такие сроки названы в проекте постановления правительства Санкт‑Петербурга, сообщили 8 ноября в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Учения спасателей на Финском заливе

«В первую очередь запрет вводится с целью предотвращения несчастных случаев», — отметила глава комитета Ольга Аришина.

Отметим, что в настоящее время льда на водоемах Петербурга нет — еще недавно температура воздуха была существенно выше нуля, сейчас она — около нуля.

«В Петербург приходит зима, и уже скоро на водоёмах нашего города начнется ледостав. Поэтому мы усиливаем работу по профилактике и обеспечению безопасности на водных объектах», — заявила чиновница Смольного.

Как сообщается, с началом замерзания водоёмов начнется контроль за состоянием ледового покрова и предотвращением выхода людей на неокрепший лед.

А пока что проводятся учения по спасению людей на акватории Финского залива, акватории реки Нева и внутренних водоемах Петербурга.

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