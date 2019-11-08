Киев, 8 ноября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что существующие споры между «Нафтогазом» и российским публичным акционерным обществом Газпром не помешают заключению нового российско-украинского контракта на транзит газа. Об этом Витренко написал сегодня, 8 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Naftogaz.com «Нафтогаз Украины»

Напомним, что контракт на транзит газа между Украиной и Россией истекает 31 декабря 2019 года. Как только транзит остановится, под угрозой окажется газоснабжение многих украинских городов, так как украинская ГТС не сможет работать без транзитного газа в ней.

Российская сторона готова заключить новый транзитный контракт, однако ставит обязательное условие: все взаимные претензии между Газпромом и «Нафтогазом» должны быть сняты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 2014 года пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники пытаются под любым предлогом получить от Газпрома деньги, обвиняя компанию во всем чем угодно. Общую сумму претензий «Нафтогаза» к Газпрому в Киеве оценивают более чем в $20 млрд. Газпром категорически не согласен с этими претензиями и не собирается их удовлетворять.

По словам Витренко, условие отказа от взаимных претензий не может быть обязательным при заключении нового контракта, так как этот новый транзитный контракт Газпром будет заключать с независимым оператором, а не с «Нафтогазом».

«Новый контракт заключается не «Нафтогазом», а отделенным от «Нафтогаза» оператором газотранспортной системы. Это и является следствием «анбандлинга», о котором все говорят», — пишет Витренко.

Однако он не уточняет структуру собственности этого нового оператора газотранспортной системы.