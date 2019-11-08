Калининград, 8 ноября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Областная дума Калининградской области сегодня, 8 ноября, приняла закон, ограничивающий продажу алкогольной продукции. Заседание думы транслировалось на официальном сайте ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

После вступления закона в силу, алкогольная продукция не будет продаваться с 21.00 до 11.00 часов. Время торговли сокращено на два часа. Кроме того, полностью запрещено будет торговать алкоголем во время Дня трезвости 11 сентября, на День знаний 1 сентября, День молодёжи 27 июля, Международный день защиты детей 1 июня, на Рождество 7 января.

Во время заседания сторонники законопроекта утверждали, что каждое шестое преступление в регионе происходит на почве алкогольного опьянения. Закон вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования.