Москва, 8 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Уровень дорожных затруднений в Москве составляет семь баллов, сообщает 8 ноября сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

По данным на 17:04, наибольшие трудности у столичных автомобилистов возникли в центре города, на Садовом кольце, ТТК и других улицах в пределах МКАД.

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По прогнозу, в вечерний час пик уровень пробок поднимется до восьми баллов. Движение станет более свободным около 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области со второй половины дня 9 ноября.