Новосибирск, 8 ноября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В новосибирском аэропорту «Толмачёво» самолёт, который должен был вылететь в Краснодар (рейс S7 5115), трижды не смог взлететь, задержался на четыре часа и был заменён.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачево»

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на пассажира рейса, «капитан сказал, что неполадки с двигателем».

Самолёт должен был вылететь в 11:25 (время местное) 8 ноября. Новым самолётом 137 пассажиров вылетели лишь в 15:46 (время местное).