Москва, 17 апреля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Актёр фильма «Верные сердца» Виктор Степанов ушёл из жизни 14 апреля. Он скончался в возрасте 77 лет в своей квартире на улице Дорожной. Известно, что последние годы Виктор Анатольевич боролся с онкологическим заболеванием.

Кадр из к/ф «Верные сердца». СССР, 1959г Виктор Степанов

«В квартире на улице Дорожной умер 77-летний мужчина. Умерший страдал хроническим обострением лёгочной болезни и онкологическим заболеванием почек», — рассказал собеседник агентства.

Виктор Анатольевич Степанов родился 1 декабря 1946 года. В 1959-м году на экраны вышел фильм режиссёра Бориса Долина «Верные сердца», в котором Степанов, будучи ребёнком, сыграл одну из ролей. В кадре с ним вместе работал актёр Лев Борисов, которого многие знают по роли криминального авторитета Антибиотика в сериале «Бандитский Петербург». Съёмки проходили в Ялте осенью 1958 года. Этот фильм стал единственным в карьере актёра, Виктор Анатольевич выбрал для себя другую судьбу. Он работал в российской самолётостроительной корпорации «МиГ», которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолётов марки МиГ.