Чебоксары, 8 ноября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. На Чебоксарской ГЭС пропуск осеннего дождевого паводка идёт в штатном режиме. Паводок связан с обильными дождями и теплой погодой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе станции, отметив, что это «достаточно редкое» для водохранилища явление.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

В Чувашии рост боковой приточности к створу Чебоксарского гидроузла начался с середины октября, а на начало ноября возрос в 1,5 раза и достиг 1470 м³/с. Суммарный приток составлял 2970 м³/с.

Сегодня, 8 ноября, боковой приток снизился до 1340 м³/с, при этом из-за роста расходов других ГЭС Волжско-Камского каскада суммарная приточность выросла до 4620 м³/с. Напомним, 7 ноября открыты затворы водосливной плотины Рыбинского гидроузла, 8 ноября — Нижегородской ГЭС.

«Станция работает в режиме поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах разрешенных отметок 63−63,3 м и пропускает воду исключительно через работающие гидроагрегаты», — говорят в Чебоксарской ГЭС.

По прогнозу Чувашгидромета, 9 ноября боковой приток в Чебоксарское водохранилище увеличится до 1370 м³/с, суммарный — до 5490 м³/с. Напомним, в весеннее половодье в 2019 году, которое стало одним из самых маловодных за 39 лет работы Чебоксарской ГЭС, максимальный приток составил 7360 м³/с.

По информации автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, в ноябре в Чебоксарах установлено сразу два температурных рекорда, в том числе 7 ноября стало самым теплым днем ноября за всю историю метеонаблюдений (+13 градусов). На юге Чувашии воздух прогрелся до +15…+16 градусов.

Октябрь в Чебоксарах он стал самым теплым с 2008 года. Напомним, в октябре перед потеплением шли снегопады. К примеру, снежный покров в Чебоксарах достиг 7 см, а в Канаше — 10 см.