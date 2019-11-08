Комитет по энергетике Госдумы РФ поддержал инициативы ГК «Россети»
Ижевск, 8 ноября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. На состоявшемся в Ижевске выездном заседании Комитета по энергетике Государственной думы РФ глава ГК «Россети» Павел Ливинский рассказал о законодательных инициативах группы и о тех преимуществах, которые даст потребителям внедрение в электросетевом комплексе страны концепции «Цифровая трансформация 2030», говорится в сообщении компании. Удмуртия является одним из «модельных» регионов для этого проекта.
Как подчеркнул Павел Ливинский, уже реализованная в Удмуртии целевая модель развития электросетевого комплекса была представлена президенту РФ Владимиру Путину и поддержана им. В республике на практике удалось подтвердить, что благодаря комплексу мер по консолидации, цифровой трансформации и развитию дополнительных сервисов производительность труда в энергосетевом хозяйстве вырастает на 40%, операционные расходы сокращаются на 30%, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) — на 15%, а показатели надёжности улучшаются в 2 раза.
Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что на базе «Россетей» произошла консолидация 80% сетевых активов республики, был создан первый в РФ цифровой городской диспетчерский пункт.
Глава ГК «Россети» Павел Ливинский отдельно остановился на законодательных инициативах холдинга.
В свою очередь, председатель комитета по энергетике Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Павел Завальный подчеркнул, что цифровая трансформация электросетевого комплекса — это правильный тренд, но нужно добиться не простой автоматизации процессов, а решения проблем в энергетике, в том числе за счёт построения принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом.
По итогам заседания были подготовлены рекомендации правительству РФ, Минэнерго РФ и субъектам электроэнергетики.