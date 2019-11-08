Ижевск, 8 ноября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. На состоявшемся в Ижевске выездном заседании Комитета по энергетике Государственной думы РФ глава ГК «Россети» Павел Ливинский рассказал о законодательных инициативах группы и о тех преимуществах, которые даст потребителям внедрение в электросетевом комплексе страны концепции «Цифровая трансформация 2030», говорится в сообщении компании. Удмуртия является одним из «модельных» регионов для этого проекта.

«Россети» Комитет по энергетике Госдумы РФ поддержал инициативы ГК «Россети»

Как подчеркнул Павел Ливинский, уже реализованная в Удмуртии целевая модель развития электросетевого комплекса была представлена президенту РФ Владимиру Путину и поддержана им. В республике на практике удалось подтвердить, что благодаря комплексу мер по консолидации, цифровой трансформации и развитию дополнительных сервисов производительность труда в энергосетевом хозяйстве вырастает на 40%, операционные расходы сокращаются на 30%, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) — на 15%, а показатели надёжности улучшаются в 2 раза.

Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что на базе «Россетей» произошла консолидация 80% сетевых активов республики, был создан первый в РФ цифровой городской диспетчерский пункт.

«Всё, что мы делаем, направлено на потребителя, уже чувствующего положительные результаты нашего взаимодействия, и он превращается в надёжного партнёра, с которым мы сможем построить не только самый современный электросетевой комплекс, но и внесём существенный вклад в социально-экономическое развитие всей Республики. И первый шаг в данном направлении — подписание долгосрочного тарифного соглашения с энергетиками — будет сделан уже сегодня», — подчеркнул глава Удмуртии.

«Россети» Комитет по энергетике Госдумы РФ поддержал инициативы ГК «Россети»

Глава ГК «Россети» Павел Ливинский отдельно остановился на законодательных инициативах холдинга.

«Необходимо принятие регуляторных мер для решения вопросов в части перекрёстного субсидирования, оплаты резерва мощности и совершенствования системы взимания платы за льготное технологическое присоединение к электрическим сетям. Важно обеспечить финансирование проектов по консолидации электросетевых активов за счёт тарифных источников и внедрение новых принципов долгосрочного регулирования на основе регуляторных соглашений, отличных от существующих методов доходности инвестированного капитала и долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», — заявил в ходе своего выступления Павел Ливинский.

«Россети» Комитет по энергетике Госдумы РФ поддержал инициативы ГК «Россети»

В свою очередь, председатель комитета по энергетике Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Павел Завальный подчеркнул, что цифровая трансформация электросетевого комплекса — это правильный тренд, но нужно добиться не простой автоматизации процессов, а решения проблем в энергетике, в том числе за счёт построения принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом.

«А для этого необходимо реализовать предложенные «Россетями» меры в части регулирования отрасли. При этом, как показывает практика, к примеру, в Удмуртии консолидация электросетей на базе системообразующей сетевой организации позволяет снижать операционные и капитальные затраты и, как следствие, устанавливать прозрачные доступные тарифы для потребителей. При этом обязательно реализовывать планы на основе российского оборудования и программного обеспечения, т.к. вопросы информационной и кибербезопасности — критичны», — отметил Павел Завальный.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации правительству РФ, Минэнерго РФ и субъектам электроэнергетики.