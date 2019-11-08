Жуковский район, Калужская область, 8 ноября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. В Калужской области 61-летняя жительница Калужской области признана виновной в даче взятки должностному лицу, сообщил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц.

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Следствием и судом установлено, что 20 августа 2019 года женщина-индивидуальный предприниматель пыталась передать взятку сотруднику полиции — 65 тысяч рублей. Она хотела, чтобы он не проводил проверки по факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в её магазине. Момент передачи денег был зафиксирован сотрудниками оперативных служб полиции, и бутлегер была задержана с поличным.

Приговором суда женщине было назначено наказание в виде крупного денежного штрафа.