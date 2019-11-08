Ярославль, 8 ноября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым жителя Ярославской области, напавшего с канцелярским ножом на водителя «Яндекс-такси» в Ярославле 12 апреля 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Росгвардия Задержание в Ярославле

Пассажир такси следовал из Вологды в Ярославль. В конце пути он напал на водителя. Металлическим лезвием и металлическим прутом он нанес ему множественные ранения. На опубликованных после происшествия фотографиях видно, что вся машина была залита кровью. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.

«В ходе предварительного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой фигурант уголовного дела признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для применения в отношении мужчины рекомендованной принудительной меры медицинского характера». — сообщили корреспонденту ИА в СУ СКР по Ярославской области.