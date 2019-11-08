Москва, 8 ноября, 2019, 15:21 — ИА Регнум.

Снятие с редакции СМИ ответственности за размещение анонсов зрелищных мероприятий с некорректной возрастной маркировкой приведёт законы в соответствии со здравым смыслом. Об этом журналистам заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»), передаёт корреспондентИА REGNUM8 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Соответствующий законопроект он внёс в Госдуму вместе с депутатами фракции «Единая Россия» Сергеем Боярским и Евгением Ревенко.

«Со стороны отрасли неоднократно поступали жалобы о применении Роскомнадзором санкций в случаях, когда организатор зрелищного мероприятия предоставлял для публикации данные, не соответствующие категории зрелищного мероприятия, за что СМИ подвергалось административной ответственности», — пояснил Левин.

В связи с этим, депутаты предлагают снять с редакции СМИ ответственность за то, что они публикуют анонсы с теми данными, которые им предоставили организаторы. Так, ответственность будут нести только заказчики таких объявлений.

«Предлагаемая норма права приводит в соответствие положение действующего законодательства с принципами здравого смысла и ответственного отношения к информации, распространяемой в анонсирующих публикациях», — подчеркнул Левин.