Москва, 8 ноября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Правда о Второй мировой войне и роли, которую сыграли в ней граждане СССР, может исчезнуть из-за реформ образования, которые проходили в РФ в течение последних 15 лет. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в ходе молодежной конференции «Вторая мировая война: правда во имя мира» в Госдуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Duma.gov.ru Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой

«В результате реформ образования, которые прошли в России на протяжении последних 15 лет, была окончательно утеряна компонента, связанная с идеей, идеологией и с мыслью русского человека», — заявил Толстой.

По его мнению, это было сделано сознательно и привело к вседозволенности и идеологии потребления. В результате правдивую историю о Второй мировой войне сегодня толком не знает не только мировая, но и российская молодёжь.

«Это является прямым путем к утрате своей истории, идентичности и представления о том, за что отдали свою жизнь наши деды», — подчеркнул Толстой.