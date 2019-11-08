Ташкент, 8 ноября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Предприниматели вносят существенный вклад в валовой внутренний продукт, доля данной сферы в экономике Узбекистана достигает 59,4 процента, говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Вместе с этим отмечалось, что такой вклад составляет в Китае 60 процентов ВВП, в Германии — 57, в Сингапуре — 53, в США и Великобритании — 52, в Японии — 51,6 процента.

Отмечалось, что за минувшие десять месяцев нынешнего года создана 91 тысяча новых субъектов предпринимательства, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Президент резко раскритиковал безразличное и безответственное отношение многих руководителей вопросам организации новых субъектов бизнеса и практической помощи уже действующим.

Глава Узбекистана указал, что об этом отчетливо свидетельствует анализ 26 тысяч обращений, поступивших в приемные премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей.

Несмотря на то, что 54 процента этих заявлений можно было решить непосредственно на районном уровне, отмечалось на совещании, бездеятельность ответственных лиц вынудила граждан обратиться в вышестоящие ведомства.

Больше всего таких случаев зафиксировано в Самаркандской, Ташкентской, Хорезмской, Андижанской, Джизакской и Кашкадарьинской областях.

В связи с этим хокимам (губернаторам) всех областей и районов дано указание в двухдневный срок принять Обращение к предпринимателям, где они должны лично гарантировать предпринимателям, что впредь им не будут чинить каких-либо препятствий, все руководители на местах будут оказывать им тесное содействие и каждодневно заниматься волнующими их вопросами.