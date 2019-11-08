Томск, 8 ноября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В Томске из горящего 19-этажного дома на улице Ивана Черных 8 ноября спасли 71 человека, в том числе 15 детей. Подробности возгорания ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

70.mchs.gov.ru Пожар в многоквартирном доме Томска

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 11:09 по местному времени. К приезду первого подразделения наблюдалось горение на 12 этаже. С 11 по 16 этажи было сильное задымление.

Пожарные эвакуировали людей из квартир по автолестницам и лестничным маршам.

Возгорание ликвидировали в 13:14 на площади 90 кв. м. В результате пожара в квартире обгорели стены, в соседних квартирах — входные двери. На балконе на 13 этаже обгорел фасад.

Женщина 1975 года рождения получила отравление продуктами горения. От госпитализации она отказалась.

Всего пожар тушили 96 человек, 24 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, причины пожара выясняются.