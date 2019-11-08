Лос-Анджелес, США, 8 ноября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Появился тизер нового электрического купе Karma SC2, который будет представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на портале Motor1.

Motor1 Karma SC2

Для калифорнийского производителя электромобилей класса люкс Karma Automotive автосалон в Лос-Анджелесе стал первым. На этом мероприятии компания представит электрическое купе SC2 и «заряженный» Revero GTS.

Судя по тизеру, SC2 представляет из себя купе со сдвинутой к задней части модели кабиной. Кроме того, вместо боковых зеркал у новинки установлены камеры, двери выполнены в стиле «крыло чайки».

Полностью электрифицированное авто сделано на основе концепта SC1 Vision, который был представлен на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Напомним, ежегодная международная выставка автомобилей и автомобильных технологий в Лос-Анджелесе в 2019 году пройдет 22 ноября по 2 декабря.

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