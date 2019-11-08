Калуга, 8 ноября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В посёлке Газопровод Бабынинского района Калужской области «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросетям открывшегося фельдшерско-акушерского пункта. Об этом 8 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Калужские энергетики обеспечили электроснабжение нового ФАПа

Электроснабжение нового учреждения медико-санитарной помощи в поселке Газопровод, который обслуживает жителей 11 населенных пунктов, осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Акулово». На подстанции в 2019 году выполнен комплексный капитальный ремонт оборудования.

«Открытие социально значимого объекта — ФАПа в посёлке Газопровод состоялось в октябре 2019 года. Обеспечение бесперебойным электроснабжением социально-значимых объектов, к числу которых относятся медицинские учреждения, является одной из приоритетных задач для Калугаэнерго», — сказала Наталья Копоня.