Вашингтон, 8 ноября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. На аукционе Mecum в Соединённых Штатах в январе 2020 года будет выставлен на торги Eleanor Mustang из кинофильма «Угнать за 60 секунд». Об этом сообщается на сайте USA News Hub.

Allusanewshub Eleanor Mustang

Eleanor Mustang является одним из 11 автомобилей, которые были изготовлены специально для фильма. Выставленный на продажу автомобиль сыграл заметную роль в фильме. Он использовался в сценах погони на верфи, в городе и вдоль реки в штате Калифорния.

Mustang оснащён рулём с деревянным ободом, алюминиевыми педалями, низкими задними креслами и фирменным тахометром Auto Meter.

Под капотом спорткара двигатель V8 рабочим объёмом 5,8 л. Он агрегатируется с 5-позиционной механической коробкой передач.

Кроме того, авто снабжено подвеской Total Control Products, тормозами Wilwood и азотистой системой, которая обеспечивает дополнительные 100 «лошадей».

Ранее в Санкт-Петербурге на продажу был выставлен седан 1937 года выпуска, который участвовал в съёмках кинофильма «Семнадцать мгновений весны». На нём Штирлиц в восьмой серии фильма везёт пастора Шлага к границе Швейцарии.

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