Вашингтон, 8 ноября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Первым атомным авианосцем США, на котором будут развёрнуты истребители пятого поколения F-35C, палубной версии F-35, станет авианосец Carl Vinson (CVN-70). Он относится к атомным авианосцам класса «Нимиц» и был введён в состав ВМС США ещё в мае 1982 года. Об этомпишет американский военный ресурс Breaking Defense.

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В настоящее время корабль проходит ремонт стоимостью 34 миллиона долларов. Ремонтные работы должны быть закончены в июле 2020 года. Развёртывание корабля намечено на 2021 год.

По информации от чиновников ВМС США, первые два авианосца новейшего класса Ford, Gerald R. Ford и следующий за ним авианосец John F. Kennedy, не будут располагать возможностью для развёртывания истребителей пятого поколения F-35C. Она появится у этих авианосцев только в результате модернизации через несколько лет после их развертывания.

Третий и четвёртый авианосцы класса Ford, авианосец Enterprise, развёртывание которого запланировано на 2028 год, и авианосец CVN 81 (у него пока нет названия), который должен выйти в море 2032 году, уже смогут нести истребители F-35C. Контракт на их постройку ВМС США заключили в январе 2019 года. Общая стоимость контракта 24 миллиарда долларов.

Следует заметить, что стоимость постройки авианосца Gerald R. Ford ожидалась в пределах 10 миллиардов долларов. В ходе строительства корабля к 2018 году она выросла до 13 миллиардов долларов. Последний запрос в сумме 197 миллионов долларов на обеспечение работоспособности семи нерабочих оружейных лифтов поднял стоимость авианосца до 13,2 миллиарда долларов.