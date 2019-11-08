Киев, 8 ноября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что суд предоставил бывшему депутату Рады, экс-главе администрации президента Сергею Пашинскому, арестованному до 4 декабря, статус человека, которому «грозит опасность».

Vadim Chuprina Сергей Пашинский

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 7 ноября, Пашинского должны были допросить в Святошинском районном суде Киева по делу о расстрелах в центре Киева в феврале 2014 г. Когда арестованный политик в суде не появился, с разъяснениями выступило Государственное бюро расследований.

Выяснилось, что ранее Печерский суд Киева, избирая Пашинскому меру пресечения, удовлетворил ходатайство защиты о том, что экс-депутат относится к категории лиц, которым может угрожать опасность, поэтому он не мог быть доставлен в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. В итоге его допросят позже в режиме видео-конференции.

«Госбюро расследований вынюхало, что Пашинского хотят убить. Поэтому решили не везти его из СИЗО в суд… Собственно, о чем я и говорил при аресте Пашинского. Он может стать главным свидетелем в делах против экс-гаранта (Петра Порошенко). Поэтому, его жизнь максимально ценна. А где легче сохранить человека от внешних угроз? Конечно, в СИЗО», — комментирует ситуацию политолог Сергей Быков.

ИА REGNUM напоминает, что Пашинскому объявлено подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений жителю Киевской области, которое произошло 31 декабря 2016 года.

18 октября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Пашинский может быть фигурантом еще как минимум трех уголовных дел.

«Достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы тоже в виде подозрений и могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем», — отметил Рябошапка.