Война: из немецкого концлагеря освобождены 300 военнопленных. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941-1945 гг.
Москва, 9 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 ноября: из немецкого концлагеря освобождены 300 военнопленных.
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9 ноября 1941 года партизанский отряд Новомосковского района Днепропетровской области совершил нападение на немецкий концлагерь. Освобождены 300 советских военнопленных.
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