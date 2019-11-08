Варшава, 8 ноября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши выразило свою обеспокоенность сложившейся ситуацией на «административной границе Цхинвальского региона» (то есть на государственной границе Грузии и Южной Осетии. Соответствующее заявление 8 ноября опубликовано на сайте польского МИДа.

ИА REGNUM Польша

Варшава заявляет поддержку суверенитета и «территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ» и указывает на свою обеспокоенность последними событиями на «административной пограничной линии между Грузией и сепаратистской Южной Осетией»: закрытие пропускных пунктов, задержание наблюдателей мониторинговой миссии ЕС.

«Эти незаконные действия еще более усугубляют и без того трагическую гуманитарную ситуацию местного населения. Вместе с тем это еще один пример конфронтационной политики, которую с августа 2008 года вместе проводят де-факто власти югоосетинского/цхинвальского региона и правительство России», — говорится в заявлении МИД Польши.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

В начале сентября Южная Осетия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Грузией. В октябре пограничная служба задержала представителей миссии народных наблюдателей ЕС, незаконно проникнувших на территорию республики.