Цхинвал, 8 ноября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Власти Южной Осетии выдворили с территории республики гражданина Грузии Захария Бутхузи, задержанного за незаконное пересечение государственной границы. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Сергей Бобылев Пограничная служба Южной Осетии

Бутхузи был задержан 6 ноября на окраине населенного пункта Арцеу Цхинвальского района югоосетинскими пограничниками. Решением суда Цхинвальского района 8 ноября нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с последующим выдворением из страны.