Южная Осетия освободила задержанного за нарушение границы гражданина Грузии
Цхинвал, 8 ноября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Власти Южной Осетии выдворили с территории республики гражданина Грузии Захария Бутхузи, задержанного за незаконное пересечение государственной границы. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.
Сергей Бобылев
Пограничная служба Южной Осетии
Бутхузи был задержан 6 ноября на окраине населенного пункта Арцеу Цхинвальского района югоосетинскими пограничниками. Решением суда Цхинвальского района 8 ноября нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с последующим выдворением из страны.